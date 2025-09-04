Memmingen (epd). Der Fußballtrainer Christian Streich wird am 3. Oktober mit dem Memminger Freiheitspreis ausgezeichnet. Im Rahmen eines Festaktes in der evangelischen Kirche St. Martin werde er für seine klare Haltung und sein engagiertes Eintreten gegen Rassismus geehrt, teilte die Stadt mit. Den Preis übergibt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD).

Die Stadt will den Festakt nun Menschen, die nicht eingeladen sind, zugänglich machen - und verlost 100 Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, kann bis 19. September eine Mail an die Stadt Memmingen schreiben. Die Gewinnerinnen und Gewinner sollen am 22. September benachrichtigt werden. Verlost werden immer jeweils zwei Karten - für den Gewinner und eine Begleitperson.

Der Festakt beginnt um 11 Uhr. Gewürdigt wird Streich laut Jurybegründung, dass er sich als Fußballtrainer immer auch zu politischen und gesellschaftspolitischen Themen geäußert habe. Streich hatte als Profi für den SC Freiburg gespielt, ab 1995 war er zunächst Jugendtrainer, dann mehr als zwölf Jahre Cheftrainer. 2024 gab er das Amt auf eigenen Wunsch ab.

Die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Freiheitspreises markiert den Abschluss des Festjahres zu 500 Jahre "Zwölf Artikel". Bereits Anfang März hatten die ersten Veranstaltungen des Festjahres begonnen, einer der Höhepunkte ist die noch bis 19. Oktober dauernde Bayernausstellung "Projekt Freiheit" rund um Memmingen und die Bauernkriege.

Die "Zwölf Artikel", die Anfang März 1525 während des Bauernkrieges verfasst wurden, gelten heute nach der Magna Carta von 1215 als eine der frühesten schriftlichen Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa. Verfasst wurden die Forderungen, die eine stark reformatorische Handschrift tragen, bei einem Treffen aufständischer Bauern in der Memminger Kramerzunftstube.