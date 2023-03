Nürnberg (epd). Jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in Franken bleibt Ruth Ceslanski. Wie die GCJZ nach ihrer Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen am Mittwoch mitteilte, führt Ceslanski die Geschäfte des Vorstands seit 2014. Beim katholischen und evangelischen Vorsitz gab es hingegen Veränderungen. Neuer katholischer Vorsitzender der Gesellschaft ist Claudio Ettl, stellvertretender Leiter der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus. Der Theologe folgt Christa Bayer nach, die aus Altersgründen ausschied. Der ehemalige evangelische Dekan Christopher Krieghoff übergab sein Amt an seinen Nachfolger, Dekan Jonas Schiller.

Die GCJZ in Franken wurde den Angaben nach 1950 gegründet und engagiert sich besonders im interreligiösen und interkulturellen Dialog. Sie arbeitet gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehört die Ausrichtung der jährlichen Woche der Brüderlichkeit, heißt es in der Mitteilung. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto "Öffnet die Tore der Gerechtigkeit!".

Bei einer Matinee im Historischen Rathaussaal in Nürnberg am 12. März (11 Uhr) wird der "Etz-Chaim-Schulpokal" verliehen. Diese Auszeichnung erhält jedes Jahr eine andere Schule in Franken, die sich verpflichtet, interreligiöse und interkulturelle Projekte durchzuführen und so für Verständigung und gegen Rassismus und Antisemitismus Position zu beziehen.