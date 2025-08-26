Lauf, Puschendorf (epd). Die zwei von der Schließung bedrohten christlichen Buchhandlungen in Lauf und Puschendorf gehen zum 1. September an die Marburger Francke-Buch GmbH. Insgesamt werden laut Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag deutschlandweit neun weitere Alpha-Buchhandlungen zu Francke-Buch wechseln. Die christliche Buchhandelskette Alpha hatte im Frühjahr 2025 Insolvenz angemeldet.

Von den ursprünglich 15 Filialen konnten bis zur Übernahme elf Standorte mit insgesamt 58 Mitarbeitenden erhalten bleiben. Die Gruppe, die bereits eigene Buchhandlungen betreibt, werde mit dann insgesamt 16 Filialen die größte Buchhandelskette im konfessionellen Buchhandel in Deutschland sein, so die Mitteilung weiter. Die Nürnberger Alpha-Filiale hatte sich durch eigene Anstrengung gerettet. Sie wird ab dem 1. September zur "Seitenwechsel - Dienstgemeinschaft Kornmarkt" und ebenfalls mit christlichem Profil weiterarbeiten.

Der neue Gesellschafter Francke-Buch sei auch im Gespräch mit den bisherigen elf Franchisepartnern der Alpha-Buchhandlung über eine zukünftige Zusammenarbeit, heißt es. "Kunden bekommen bei uns weiter Bibeln, christliche Kalender und Bücher. So bieten wir Menschen Chancen, den Glauben kennenzulernen oder zu vertiefen", sagte Geschäftsführer Klaus Meiß.

Zu Francke-Buch gehören auch der Brunnen Verlag in Gießen sowie die Buchauslieferung und das Barsortiment ChrisMedia, deren Gesellschafter jeweils die Francke-Buch GmbH und die Kawohl Verlag GmbH & Co. KG in Wesel sind.