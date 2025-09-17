München (epd). Am 3. Oktober lädt der theologisch konservative Arbeitskreis Bekennender Christen (ABC) in Bayern zum inzwischen elften Christustag ein. An neun verschiedenen Orten werde am Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto "Mit Mut von Jesus sprechen" gefeiert, wie der ABC am Mittwoch in München mitteilte. Mit dem Tag sollen Christen in ihrem persönlichen Glauben gestärkt werden und sich vom Geist Gottes neuen Mut schenken lassen, um auch anderen vom Evangelium zu erzählen, sagte der Lohrer Dekan und ABC-Vorsitzende Till Roth laut Mitteilung.

Der Christustag findet heuer in Berg bei Hof, Bayreuth, Hersbruck, Lauben, Lichtenfels, Lohr am Main, München, Regensburg und Weiltingen statt. An den verschiedenen Orten sind unter anderem der Bischof der "Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche", Hans-Jörg Voigt, der Vorsitzende des Netzwerks Bibel und Bekenntnis, Ulrich Parzany, sowie Ute Paul von der evangelischen Kommunität OJC als Beteiligte mit dabei. Das gesamte Programm mit den genauen Orten und Uhrzeiten findet man auf der Internetseite des Christustags.

Der theologisch konservative ABC besteht seit 1989. Nach eigenen Angaben haben sich dort Verantwortliche aus rund 20 kirchlichen Gemeinschaften, Verbänden und Werken zusammengeschlossen. Sie vertreten dort nach eigenen Angaben bekenntnislutherische, bruderschaftlich-kommunitäre, charismatische und pietistische Prägungen innerhalb der evangelischen Landeskirche.