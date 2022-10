München (epd). Das Comedy-Programm "Malte Anders" tourt ab diesem Schuljahr durch Bayerns Schulen und thematisiert das Thema "Anderssein". Das Sozialministerium stelle 100 Aufführungen zur Verfügung, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Als sympathischer Aushilfslehrer "Malte Anders" gebe der Kabarettist und Theaterpädagoge Timo Schweitzer Schülerinnen und Schülern ab der 8. Jahrgangsstufe einen humorvollen Einblick in das Thema Homosexualität und die Normalität des Andersseins, hieß es. Er vermittle mit Humor und persönlichen Geschichten in seiner 90-minütigen Comedy-Show den Jugendlichen Hintergrundwissen über sexuelle Vielfalt, Toleranz, Diskriminierung und Mobbing. Anschließend stelle er sich den Fragen seines Publikums.

Jeder Mensch im Freistaat solle ein selbstbestimmtes, diskriminierungs- und gewaltfreies Leben führen können, sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) zu dem Angebot. "Ausgrenzung und Abwertung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität haben bei uns keinen Platz". Auch Kultusminister Michael Piazolo (FW) begrüßte das Theaterangebot, denn Toleranz, kulturelle Vielfalt und Gender seien Themen, die für junge Menschen im Zuge ihrer Identitätsfindung wichtig seien. Deshalb müssten diese Themen auch im Unterricht aufgegriffen und behandelt werden.