Nürnberg (epd). Bei der Messe ConSozial 2022 treffen sich am 7. und 8. Dezember in Nürnberg Vertreterinnen und Vertreter der Sozialbranche. Rund 220 Ausstellende aus Deutschland, Österreich, Niederlande und der Schweiz hätten sich angemeldet, sagte eine Sprecherin dem epd am Donnerstag. Erstmals finde die Messe im Dezember und nicht im Oktober statt. Das Kongress-Programm umfasst rund 80 Veranstaltungen, etwa 25 davon sind beim parallel stattfindenden KITA-Kongress geplant. Eröffnet wird die Messe von der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU).

Die ConSozial steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ökologisch denken, sozial handeln". Sie sei ein "Marktplatz aller sozialen Themen", sagte Veranstaltungsleiterin Beate Fischer. Zum Programm gehörten wieder geführte Messerundgänge zu speziellen Themenschwerpunkten, die Preisverleihung des Sozialen Innovationspreises und erstmals die Verleihung des Journalistenpreises der Rummelsberger Diakonie.

Zum vierten Mal wird es auf der Messe einen "Innovationspark" geben, an dem sich diesmal auf 1.200 Quadratmetern 40 Aussteller beteiligen. Hier werde sich die junge Szene mit ihren "Social Innovations" dem Fachpublikum präsentieren, hieß es. Zehn nominierte Start-ups konkurrieren mit ihren Neuheiten im Wettbewerb um den Sozialen Innovationspreis.

Um Vielfalt, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geht es auf dem KITA-Kongress der ConSozial, bei dem Impuls-Workshops und Fachvorträge angekündigt sind. Rund 30 Referentinnen und Referenten widmen sich an zwei Tagen Fragen der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Im ConSozial-Kongress reichen die Themen von Pflege bis zur Digitalisierung, von der Fachkräftegewinnung bis zur Inklusion.

Die ConSozial für Fach- und Führungskräfte der Sozialpolitik, der Sozialwirtschaft und des Sozialwesens wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales veranstaltet. Partner sind die Caritas Bayern und die NürnbergMesse.