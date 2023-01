München (epd). Dem neuen Pflegereport der Barmer Krankenkasse zufolge denken Pflegekräfte in Bayern überdurchschnittlich häufig über einen Berufswechsel nach. Nur im Saarland und in Niedersachsen sei die Arbeitszufriedenheit noch niedriger, teilte die Barmer am Donnerstag bei der Vorstellung des Reports mit. Bundesweit wurden mehr als 1.000 Pflegekräfte für den Report befragt, hieß es.

Ein weiteres Ergebnis des Pflegereports ist, dass die Zahl der Corona-Infektionen unter den Pflegekräften im vergangenen Jahr so hoch war wie nie zuvor während der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen Pandemie. Vor allem im März und Juli 2022 habe es viele Corona-Krankschreibungen gegeben. Im März lag die Quote bei 24 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen je 1.000 Mitarbeiter, im Juli waren es 9 je 1.000.

Der bayerische Barmer-Geschäftsführer Alfred Kindshofer sagte, die Zahlen zeigten die Notwendigkeit, dass man für weitere Infektionswellen wirksame Schutzkonzepte entwickeln sowie die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte weiter verbessern müsse. Zwar habe Corona für viele Menschen seinen Schrecken verloren, betonte er: "Doch Pflegeheime sind nach wie vor Corona-Hotspots."