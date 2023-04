Nürnberg (epd). Was in der Pandemie gegen Coronaviren geholfen hat, kann auch Allergikern mit Heuschnupfen zugutekommen, weiß das Gesundheitsamt Nürnberg. Es wies am Dienstag darauf hin, dass FFP2-Masken sowie selbstgenähte Masken auch allergieauslösende Partikel gut zurückhalten können, wenn man sie im Freien trägt. So werde verhindert, dass die Pollenlast über die Atemwege aufgenommen wird.

"Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die nasalen und möglicherweise auch die bronchialen Beschwerden gelindert werden", sagte Karl-Christian Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst, laut Mitteilung. Wichtig sei, dass es sich um eine gut schließende Maske handle, die Mund und Nase bedeckt. Da Pollen kleben, wirke die Maske wie eine mechanische Barriere, an der die Allergene haften bleiben. Ein hundertprozentiger Schutz sei es allerdings nicht, da die Augen weiterhin Angriffsfläche für Pollen bieten.