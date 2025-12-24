München (epd). Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach (CSU) hat allen Pflegekräften und dem medizinischen Personal für den Einsatz im Jahr 2025 gedankt. Auch an Weihnachten und Silvester stünden sie rund um die Uhr für andere bereit, erklärte Gerlach am Mittwoch in München. Pflegekräfte und medizinisches Personal leisteten einen "unschätzbar wertvollen Beitrag" für die Gesellschaft.

Gerlach würdigte zugleich die Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie pflegende Angehörige als "private Engel". Zugleich betonte sie, sie setze sich weiter für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal im Pflegebereich ein. Ziel sei, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Bayern unterstütze dies etwa mit einem Modellprojekt zu sogenannten Springerkonzepten in der Langzeitpflege.