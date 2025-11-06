Aschaffenburg (epd). Der evangelische Dekan Jörg Dittmar wechselt zum Sommer 2026 von Bad Windsheim nach Aschaffenburg. Im dortigen Dekanatsbezirk wird er für mehrere Kirchengemeinden am südlichen Untermain zuständig sein, wie etwa für die Abteikirche Amorbach, teilte das Büro der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski am Donnerstag mit. Als Dekan soll Dittmar das gottesdienstliche Leben im Nachbarschaftsraum Aschaffenburg koordinieren. Seine Aufgaben als Pfarrer und Dekan im mittelfränkischen Bad Windsheim (Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) legt er bereits Ende Februar nieder - laut Regionalbischöfin, damit diese Stellenanteile schnell wieder besetzt werden können.

Die Zwischenzeit will Dittmar für einen Studienurlaub und zur Vorbereitung auf die neue Aufgabe nutzen. Bornowski sprach Dittmar ihren Dank für seine Arbeit in der Kirchengemeinde und im Dekanatsbezirk Bad Windsheim aus. Mit dem Stellenwechsel komme Dekan Dittmar der Umstrukturierung seiner Stelle zuvor: Im Rahmen der geplanten Dekanatsfusion von Bad Windsheim, Neustadt a. d. Aisch und Uffenheim falle die Stellenkonstruktion weg, auf die sich Dittmar ursprünglich beworben hatte.