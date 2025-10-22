München (epd). Ein Jahr nach dem ersten "Demokratiereport Bayern" hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Mittwoch die Ergebnisse der zweiten Runde der Demokratie-Umfrage vorgestellt. Der "Demokratiereport Bayern 2025" zeige, dass das Vertrauen in die Demokratie weiterhin sehr hoch ist, heißt es in einer Pressemitteilung. 98 Prozent der Befragten gaben an, es sei wichtig oder sehr wichtig für sie, in einer Demokratie zu leben - 2 Prozent mehr als 2024.

Mit dem Funktionieren der Demokratie im Freistaat sind aktuell gut sieben von zehn (71 Prozent) zufrieden. Das sind 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Zur Demokratie-Praxis im Bund äußern sich 61 Prozent der Befragten wohlwollend. Nach dem Regierungswechsel in Berlin bewerten die bayerischen Wahlberechtigten die Praxis im Bund dabei etwas besser als im Vorjahr (+ 4 Prozent). Noch immer haben die meisten Menschen in Bayern überaus großes Vertrauen in die politischen Institutionen: am meisten in die Polizei, gefolgt von den Akteuren vor Ort, der Stadt- und Gemeindeverwaltung. Die abgefragten Institutionen bleiben jedoch hinter den Vertrauenswerten von 2024 zurück. Der Bayerische Landtag gilt jedem Zweiten (52 Prozent; -8) als vertrauenswürdig.

Mit Blick auf landespolitische Debatten in Bayern überwiegt die Ansicht, dass die der Bevölkerung wichtigen Themen durchaus Berücksichtigung finden. 62 Prozent äußern sich entsprechend. 35 Prozent beklagen jedoch eine fehlende Nähe zu den Themen der Bürgerinnen und Bürger. Das Urteil für den Bund fällt weniger positiv aus. Dass sich die politischen Debatten in Berlin mit Themen beschäftigen, die der Bevölkerung wichtig sind, findet im Freistaat nur etwa jeder Zweite, während es genauso viele infrage stellen.

"Die Bayern sind treue, tolerante und überzeugte Demokratinnen und Demokraten", sagte Aigner bei der Vorstellung laut Mitteilung. Das sei beeindruckend angesichts der Krisen und Herausforderungen durch die aktuelle Weltlage. In den Zahlen sehe sie den "klaren Auftrag an uns in der Politik: Wir müssen uns noch stärker mit den Themen beschäftigen, die die Menschen auch wirklich bewegen".

Die Datengrundlage für den "Demokratiereport Bayern 2025" lieferte eine repräsentative Bevölkerungsbefragung in Bayern unter 1.011 Wahlberechtigten, die infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Landtags vom 15. September bis 30. September 2025 telefonisch und online durchgeführt hat.