Regensburg (epd). Zivilgesellschaftliche Bündnisse rufen an diesem Samstag (8. November) zu Mahnwachen und Demonstrationen in der Oberpfalz auf. Anlass seien zwei AfD-Veranstaltungen in Neutraubling und Eggmühl (beide Landkreis Regensburg), zu denen auch der Essener Politaktivist und DJ Serge Menga erwartet werde, teilte eine Bündnissprecherin am Mittwoch mit. Menga ist kongolesischer Abstammung und macht Wahlkampf für die AfD. Er ist in Neutraubling (Landkreis Regensburg) als Hauptredner angekündigt. Die Polizei beobachte beide Veranstaltungen, sagte eine Polizeisprecherin auf epd-Anfrage.

Das Bündnis für Toleranz und Menschenrechte lädt um 11 Uhr in Neutraubling zur Gegendemonstration. Das Bündnis Bunter Landkreis Kelheim ruft zur Mahnwache in Eggmühl auf. Dort finde ein AfD-Treffen "in privatem Rahmen" in einer örtlichen Gastwirtschaft statt, sagte eine Polizeisprecherin.

Mahnwache mit Rednerin von Christen gegen rechts

Die Mahnwache steht unter dem Motto "Aufruf für Menschlichkeit, Vernunft und soziales Miteinander in unseren Dörfern" und beginnt um 16.30 Uhr. Unterstützt werden die Demonstrationen vom Bündnis für Toleranz und Menschenrechte im Kreis Regensburg, mehreren SPD Ortsvereinen, der Bürgerliste Schierling und von PaxChristi. Als Rednerin ist angekündigt die Gründerin von Christinnen und Christen gegen rechts in Regensburg, Diplomtheologin Silvia Gross.