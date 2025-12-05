München, Mainz (epd). Der Deutsche Kleinkunstpreis 2026 in der Sparte Kabarett geht an den Co-Gastgeber der ZDF-Sendung "Die Anstalt", Claus von Wagner. Dem in München lebenden Kabarettisten gelinge es, auch schwere Stoffe in fesselnde Theaterkunst zu verwandeln, begründete die Preisjury am Donnerstagabend ihre Entscheidung. Dabei werde seine Analyse nie verletzend, "weil sie sich nicht an Feindbildern abarbeitet, sondern an Fakten".

In der Sparte Stand-Up wird Abdelkarim Zemhoute ausgezeichnet, der sich selbst als "Deutscher mit Abschiebeoptik" und "einziger Wahlduisburger der Welt" bezeichnet. Seit seinem Bühnendebüt 2007 beweise der Deutsch-Marokkaner, wie kaum ein anderer, "dass Stand-Up Comedy nicht nur witzig, sondern auch politisch und gesellschaftlich relevant sein kann".

Schweizer Clownin Gardi Hutter für Lebenswerk geehrt

Weitere Preisträger sind William Wahl in der Sparte Musik und Markus Henrik alias Dr. Pop in der Sparte Kleinkunst. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht an die Komikerin Ana Lucía. Außerdem wird die Schweizer Schauspielerin und Clownin Gardi Hutter für ihr Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunst-Genres in der Bundesrepublik und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Er wurde 1972 vom Mainzer Kleinkunsttheater "Unterhaus" gestiftet. Die Verleihung findet am 14. März 2026 im Frankfurter Hof in Mainz statt.