München (epd). Der Preis für das Deutschlandticket soll im kommenden Jahr von derzeit 58 auf 63 Euro pro Monat steigen. Das haben die Verkehrsminister der Länder bei ihrer Sonderkonferenz am Donnerstag einstimmig beschlossen. Zudem soll das Deutschlandticket für die nächsten fünf Jahre dauerhaft gesichert sein. Damit gehe eine wochenlange Debatte über die Zukunft des Deutschlandtickets zu Ende, sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU).

Bis 2030 habe der Bund zugesagt, 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, so dass "auf die Länder keine weiteren Belastungen" zukommen, so Bernreiter. "Alle Seiten haben sich bewegt. Bis 2030 haben wir Klarheit", sagte er. Die Länder schießen einen Betrag in identischer Höhe zu. Eine Preisbindung wurde indes ausgeschlossen. Ein "Inflationsfaktor" werde künftig eingerechnet werden müssen.

Als Erfolg wertete das Ergebnis auch der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Stefan Schnorr. Die Hängepartie sei vorüber, und es bestehe "Klarheit, dass das Deutschlandticket dauerhaft bestehen bleiben soll". Hintergrund war eine Debatte zwischen Bund und Ländern über eine Finanzierungslücke des bundesweiten Nahverkehrstickets.

Die Verkehrsministerkonferenz (VKM) der Länder stellte zudem klar, dass im Bundeshaushalt nun das Sondervermögen für die Infrastruktur auf den Weg gebracht werden müsse, sagte Bernreiter. Viele Verkehrsprojekte wie Brückenreparaturen und die Schließung von Autobahnlücken warteten auf eine Realisierung.

Den Preis für das Deutschlandticket setzt die Verkehrsministerkonferenz (VMK) der Länder fest. Formell beschlossen wird die Erhöhung noch einmal im Bundesrat. Bei Sozialverbänden, Bund Naturschutz und Studierendenvertretungen ist eine preisliche Schmerzgrenze erreicht: Im Vorfeld hatten sie vor einer Erhöhung des bundesweiten Nahverkehrstickets gewarnt. Nach Einschätzung von Verkehrsforschern könnten sich die Nutzerzahlen bei einer Preiserhöhung auf 63 Euro halbieren.

Im Sommer vor drei Jahren kostete das Deutschlandticket 9 Euro. Im Mai 2023 stieg der Preis auf 49 Euro. Seit diesem Jahr liegt er bei 58 Euro. Nach offiziellen Angaben wird das Ticket von 14 Millionen Menschen genutzt.