München (epd). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern und das Internationale Auschwitz Komitee warnen die demokratischen Parteien vor einer Annäherung an die AfD. "Die Brandmauer ist nicht verhandelbar - sie schützt unsere Menschlichkeit", sagte die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, am Mittwoch laut Mitteilung. Sie und der DGB Bayern hatten sich bei einem Treffen über die aktuellen Gefahren für die Demokratie ausgetauscht.

Sie habe erlebt, wohin Hass, Ausgrenzung und Mitläufertum führen können, sagte die 82-Jährige, die als Kind das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hatte. "Deshalb erfüllt es mich mit tiefer Sorge, wenn heute wieder Stimmen laut werden, die den Kontakt zu rechtsextremen Kräften suchen."

Der Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl, sagte, die AfD stehe für "Spaltung, Hass und Nationalismus - und damit gegen alles, was unsere Demokratie stark macht: Solidarität, Menschenwürde und Freiheit". Demokratinnen und Demokraten dürften hier keinen Millimeter weichen. "Wer heute mit der AfD liebäugelt, spielt mit dem Feuer." Jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD wäre ein Tabubruch und eine Gefährdung der Demokratie.