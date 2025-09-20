Nürnberg (epd). Für eine aktive Beteiligung bei den Kommunalwahlen 2026 hat der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Bayern, Bernhard Stiedl, geworben. "Politik wird vor Ort gemacht", sagte Stiedl laut Pressemitteilung bei der jährlichen Ehrenamtskonferenz des DGB Bayern am Samstag in Nürnberg. Die aktiven DGB-Ehrenamtlichen könnten "die Stimme der Beschäftigten genau dort" einbringen, damit sich "gute Arbeit im Betrieb und ein gutes Leben in der Region nicht ausschließen".

Starke Kommunen seien die Grundlage für soziale Gerechtigkeit in Bayern, so der Vorsitzende weiter. "Ob Investitionen in Bildung, den öffentlichen Nahverkehr, den sozialen Wohnungsbau oder eine verlässliche Gesundheitsversorgung - all das entscheidet sich in den Kommunen", sagte Stiedl. Damit sich Menschen ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagieren könnten, müssten Arbeitgeber und Politik jedoch Freiräume dafür schaffen, statt "unaufhörlich längere Arbeitszeiten" zu fordern.

In den 61 DGB-Kreis- und Stadtverbänden des Freistaats seien über 900 Menschen ehrenamtlich engagiert. Insgesamt zähle der DGB Bayern mit seinen Mitgliedsgewerkschaften über 37.000 Ehrenamtliche, darunter Betriebs- und Personalräte, Jugend-, Auszubildenden- und Schwerbehindertenvertretungen.