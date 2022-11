Nürnberg (epd). Das Motto "Jetzt ist die Zeit" des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) 2023 in Nürnberg steht auch über dem sozialpolitischen Buß- und Bettag am Mittwoch, 16. November in Nürnberg. In die Kirche St. Peter kommen um 19 Uhr Thela Wernstedt, Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentags und niedersächsische Landtagsabgeordnete und der Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Dekanats Nürnberg.

Sie stellen sich die Frage, was Sicherheit in Krisenzeiten schafft und was der soziale gesellschaftliche Zusammenhalt braucht. Das Dekanat ist zusammen mit dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda), der Stadtmission und katholischen Verbänden Veranstalter des Abends.