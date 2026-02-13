Nürnberg (epd). Die Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik ist verkauft: Der evangelische Sozialkonzern Diakoneo und das Klinikum Nürnberg haben den Kaufvertrag für die Kinderklinik unterzeichnet, wie Diakoneo am Freitag mitteilte. Der Nürnberger Stadtrat hatte bereits zugestimmt. Die Übernahme durch das kommunale Klinikum findet zum 1. Januar 2027 statt.

Mit dem Verkauf der defizitären Kinderklinik wurde laut Diakoneo die letzte Voraussetzung für das Sanierungsgutachten erfüllt. So habe der unabhängige Wirtschaftsprüfer nun das finale Gutachten ausfertigen können, das eine positive Fortführung von Diakoneo prognostiziert.

Neben dem Kaufvertrag unterzeichneten Diakoneo und das Klinikum Nürnberg auch eine Management-Support-Vereinbarung, in der Zusammenarbeit und Vorgehensweise für das laufende Jahr geregelt sind. Die Integrationsschritte bis zur offiziellen Übergabe im Dezember sollen gemeinsam erarbeitet werden.

Am Donnerstag seien die Mitarbeitenden der Kinderklinik informiert worden, hieß es. Dabei wurde auch das Klinikum Nürnberg als zukünftiger Arbeitgeber vorgestellt. Diakoneo wie Klinikum Nürnberg betonten, dass man sich auf die Zusammenführung und auf das Zusammenwachsen der Kollegen freue.