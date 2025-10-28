Nürnberg, Augsburg (epd). Das Projekt "Brückenbauer 2.0" der Diakonie Augsburg und das Projekt "Sprachbrücke" der Diakonie Allgäu teilen sich den ersten Preis im Wettbewerb "Stark für Demokratie" der Diakonie Bayern. Die zwei Migrationsprojekte erhalten zusammen 4.000 Euro Preisgeld, wie die Diakonie am Dienstag mitteilte. Für den Wettbewerb waren Projekte von diakonischen Werken, Diakonievereinen und Kirchengemeinden gesucht, die demokratisches Handeln im Alltag durch Engagement, Teilhabe und Dialog lebendig machen.

Beim Brückenbauerprojekt arbeiten die Seniorenfachberatung und der Jugendmigrationsdienst der Diakonie Augsburg zusammen. Ehrenamtliche Seniorinnen und Senioren helfen Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben und beim Erlernen der deutschen Sprache. Sie fördern auch deren Demokratieverständnis, indem sie etwa Besuche bei den Fraktionen im Bayerischen Landtag organisieren. Das Projekt "Sprachbrücke" der Diakonie Allgäu schulte mehr als 100 Personen mit Migrationshintergrund zu Vermittlern. Sie helfen Geflüchteten beim Einleben in Deutschland.

Der mit 2.000 Euro dotierte zweite Preis ging an das Projekt "Horch a Moal" der Evangelischen Kirchengemeinde Lauf. Ein ehrenamtlicher Kreis organisiert moderierte Tischgespräche, um über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Das Projekt hat sich der Kampagne #VerständigungsOrte angeschlossen, mit der sich Kirche und Diakonie deutschlandweit für Demokratie engagieren.

Mit dem dritten Preis in Höhe von 1.500 Euro zeichnete die Diakonie das Projekt "Mit:Eltern - Zukunft gestalten in Gochsheim" aus. In Zukunftswerkstätten entwickelten Eltern aus Gochsheimer Familien gemeinsam ihre Ideen. Sprach- und Kulturmittlerinnen sorgten für die Beteiligung von Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern.

Im Rahmen der Kampagne #Verständigungsorte der Diakonie Deutschland fördere die bayerische Diakonie weiter die Neugründung diakonischer Verständigungsorte mit einer Gesamtsumme von 10.000 Euro, hieß es in der Mitteilung.