Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023

Church Pistols und mehr: Abend der Begegnung soll auf Kirchentag in Nürnberg einstimmen

Noch ziemlich genau 100 Tage bis zur größten Veranstaltung des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) in Nürnberg: Zum "Abend der Begegnung" am Abend des 7. Juni könnten 200.000 Menschen in die Altstadt von Nürnberg kommen.