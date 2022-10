Passau (epd). Diakonie-Präsidentin Sabine Weingärtner kommt am 31. Oktober nach Passau und hält die Predigt beim Reformationsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Matthäus. Das Thema ihres Vortrags lautet "Diakonie - ein Netz, das trägt", teilte die Passauer Diakonie-Geschäftsführerin Sabine Aschenbrenner mit, die gemeinsam mit dem Passauer evangelischen Dekan Jochen Wilde zum Gottesdienst mit anschließendem Empfang einlädt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Diakonie ist eine der großen Wohlfahrtseinrichtungen in Bayern und unterhält Einrichtungen für Menschen in den unterschiedlichsten Lebens- und Notlagen.