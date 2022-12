Nürnberg (epd). Mitarbeitende der Diakonie Bayern im Ballungsraum München erhalten auch in den nächsten zwei Jahren monatlich mindestens 270 Euro mehr Gehalt. Die Arbeitsrechtliche Kommission Bayern (ARK Bayern) habe die Verlängerung der ursprünglich bis Ende 2022 geltenden Ballungsraumregelung beschlossen, teilte die ARK am Mittwoch mit. Neben der "allgemeinen Ballungsraumzulage" in Höhe von 135 Euro monatlich werde eine "erhöhte Ballungsraumzulage" in gleicher Höhe gezahlt. Hinzukommen Zulagen für Kinder, bis zu 50 Euro im Monat pro Kind. Voraussetzung für Zahlung der Ballungsraumzulagen bleibt weiterhin, dass die Beschäftigten auch von den Städten und Gemeinden eine Zulage erhalten, wie das in München und Umgebung der Fall ist.

Mehr Geld bekommen in Zukunft auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ). In Kirche und Diakonie Bayern erhalten sie ab 2023 mindestens 620 Euro monatlich. Damit wurde die Vergütung in Kirche und Diakonie dem Bundesausbildungsgesetz gleichgestellt. Entsprechend erhalten Praktikantinnen und Praktikanten, die ihr Praktikum 2022 begonnen haben, 585 Euro monatlich.

Vor den anstehenden Tarifverhandlungen haben die beiden Vorsitzenden der AKR ihr Interesse an gemeinsamen Lösungen betont. "Die Preisentwicklung der letzten beiden Jahre wird sich in den Verhandlungsergebnissen widerspiegeln müssen - zumal andere Tarifpartner hier bereits deutlich vorgelegt haben", sagte der Vorsitzende der Arbeitnehmer, Joachim Laupenmühlen. Oberkirchenrat Nikolaus Blum, zweiter Vorsitzender, der die Dienstgeberseite vertritt, sagte, es könne nur gemeinsam gelingen, gute Abschlüsse zu erreichen. "Insbesondere dann, wenn es darum geht, die Systemrelevanz der kirchlichen und diakonischen Arbeit deutlich zu machen und die Kostenträger zu einer besseren Refinanzierung zu bewegen".

Die ARK Bayern ist das oberste Tarifgremium für die Evangelisch-Lutherische Kirche und ihre Diakonie in Bayern. Ihre Entscheidungen betreffen nach eigenen Angaben derzeit rund 117.000 Mitarbeitende.