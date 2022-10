Würzburg (epd). Der Mangel an pädagogischem Fachpersonal ist in den Kitas landauf landab zu greifen - die Diakonie Würzburg steuert seit September mit einer neuen Ausbildungsstätte dagegen mit an. Offiziell eröffnet wird die Philipp-Melanchthon-Fachakademie für Sozialpädagogik an diesem Freitag (14. Oktober) mit einer kleinen Feier, wie die Diakonie mitteilte. Bisher konnte man an der evangelischen Philipp-Melanchthon-Berufsfachschule ausschließlich Kinderpflege lernen.

Grund für die neu gegründete Schule sei der besondere Bedarf an Erzieherinnen und Erzieherin im Großraum Würzburg - und vor allem auch in diakonischen und evangelischen Kitas und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, hieß es. Die Fachakademie sei einzügig, das heißt pro Schuljahr gibt es eine Klasse mit bis zu 20 Studierenden. Die Ausbildung dauert zwei Studienjahre und ein Praxisjahr. September 2023 wird eine weitere Klasse hinzukommen, maximal werden es also 40 Studierende.