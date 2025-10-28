Füssen, Berlin (epd). Die Produktion "Die Weiße Rose" über die gleichnamige Münchner NS-Widerstandsgruppe ist am Montagabend als bestes Musical ausgezeichnet worden. Beim Deutschen Musical Theater Preis 2025 in Berlin wurde "Die Weiße Rose" insgesamt siebenmal geehrt - so oft wie kein anderes Musical, wie das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen am Dienstag mitteilte. Neben "Bestes Musical" gewann die Produktion auch in den Kategorien "Beste Regie", "Bestes Buch", "Beste Liedtexte", "Bestes musikalisches Gesamtbild", "Beste Choreographie" und "Bestes Lichtdesign". "Die Weiße Rose" war in neun von 16 Kategorien nominiert.

Das Musical hatte Ende Juni seine Uraufführung im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Benjamin Sahler, Theaterleiter des Festspielhauses, zeigte sich "überwältigt" vom Erfolg des Musicals: "Dieser Preis bedeutet uns unglaublich viel - nicht nur, weil er von Fachleuten aus der Branche kommt, sondern weil er ein Zeichen setzt: für Mut, Haltung und die Kraft, die Kunst entfalten kann, wenn man an sie glaubt." Regisseurin Vera Bolten würdigte auch das Festspielhaus Neuschwanstein: "Es brauchte Mut, ein Stück wie 'Die Weiße Rose' in dieser Form auf eine große Bühne zu bringen."

Vera Bolten hatte vor der Uraufführung gesagt, dass sie das Andenken an die "Weiße Rose" rund um die Geschwister Hans und Sophie Scholl lebendig halten wolle. Kern der Erzählung bildeten Briefe, Tagebucheinträge, Originalzitate, reale Verhörausschnitte und überlieferte Aussagen. Erzählt wird die Geschichte chronologisch - vom anfänglichen Mitlaufen in der Hitlerjugend bis hin zur Entscheidung zum Widerstand, der Flugblattherstellung und schließlich zur Verhaftung und Verurteilung zum Tod der "Weiße Rose"-Mitglieder. Neben Füssen war das Musical auch am Deutschen Theater in München zu sehen.