Weiden (epd). Eine Serie von Diebstählen an Kirchen und Kapellen in der nördlichen Oberpfalz scheint aufgeklärt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitag mitteilte, ist nach monatelangen Ermittlungen ein 38-jähriger Mann in Tschechien festgenommen worden. Er werde verdächtigt, an insgesamt 15 Diebstahldelikten beteiligt gewesen zu sein. Das Amtsgericht Weiden erließ einen europäischen Haftbefehl.

Entwendet wurden überwiegend Gegenstände aus Kupfer an Kirchen und Kapellen in den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab. Zudem seien Kupferdächer an Kreuzwegstationen an der Steinbergkirche in Bärmau, Fallrohre an der Kapelle am Kalvarienberg und der Waldkapelle Heinersreuth in Kirchenthumbach gestohlen worden. Der entstandene Beuteschaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro, darüber hinaus sei ein Sachschaden entstanden, der aktuell auf etwa 100.000 Euro geschätzt wird, hieß es.