München (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche sucht eine neue Beauftragte beziehungsweise einen neuen Beauftragten für ihre Beziehungen zu Staatsregierung, Landtag, Bundestag, Bundesregierung sowie für Europa-Fragen. Die Stelle für Pfarrpersonen ist in der September-Ausgabe des "Kirchlichen Amtsblatts" ausgeschrieben, Bewerbungen sind bis zum 21. September möglich, der geplante Dienstbeginn soll der 1. Februar 2026 sein. Die Stelle wurde im Jahr 2002 erst geschaffen, seither hat sie Kirchenrat Dieter Breit inne, der demnächst in den Ruhestand geht.

Die oder der Beauftragte vermittle "zwischen Staat und Kirche" und ist "Ansprechperson für die Menschen in Politik und staatlicher Verantwortung", heißt es in der Ausschreibung. Es gehe darum, die "Verbindung zur Staatsregierung, zu den Ministerien und zu den Mitgliedern des Landtags und des Bundestags" zu pflegen. Gesucht werde deshalb eine Pfarrperson "mit guter Kenntnis der Strukturen" von Landeskirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Gewünscht sind zudem "hervorragende theologische Kompetenz" und "exzellente Kommunikationsfähigkeiten".

Die Stelle der oder des Beauftragten ist Landesbischof Christian Kopp als Stabstelle zugeordnet. Er oder sie arbeitet "allen kirchenleitenden Organen zu und arbeitet mit den landeskirchlichen Fachpersonen zusammen", zudem könne er oder sie die Landeskirche "bei Anhörungen und Stellungnahmeverfahren in Landtag und Ministerien vertreten".