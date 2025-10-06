Nürnberg (epd). Schwarze Christinnen und Christen, queere Menschen und andere marginalisierte Gruppen erleben Ausgrenzung auch in der evangelischen Kirche. Daher befasst sich eine Veranstaltung in der Evangelischen Stadtakademie in Nürnberg am Freitag, 10. Oktober (19 Uhr), mit Strukturen von Rassismus und Diskriminierung, teilt die Stadtakademie mit. Zu Gast ist der Pastor und Soziologe Quinton Ceasar, gebürtig aus Südafrika.

Ceasar hatte bei seiner Abschlusspredigt beim Kirchentag in Nürnberg 2023 Rassismus und Ausgrenzungen angeprangert. Für seine Äußerung "Gott ist queer" wurde er insbesondere aus fundamentalistisch-evangelikalen Kreisen angefeindet und beleidigt. Mit ihm spricht Corinna Bader, Vikarin im Donaudekanat Regensburg. Sie engagiert sich gegen die Diskriminierung von queeren Menschen.

Bei dem Abend solle es darum gehen, wie sich Kirche ändern muss, damit sie ihr Versprechen einlöst, ein sicherer Ort zu sein, teilte der Leiter der Stadtakademie, Ekkehard Wohlleben, mit.