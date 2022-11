Fürth (epd). In Bayern sind im vergangenen Jahr wieder bundesweit die meisten Lebkuchen gebacken worden. Rund 74 Prozent aller industriell in Deutschland hergestellten Lebkuchen kamen aus dem Freistaat, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. 26 Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten produzierten 62.721 Tonnen Lebkuchen. Das sei der höchste Wert der letzten zehn Jahre. Im Jahr 2011 sei die Produktionsmenge, zu der neben Lebkuchen, Honigkuchen und andere ähnliche Waren zählen, mit 27.269 Tonnen nicht einmal halb so groß gewesen, heißt es in der Mitteilung.