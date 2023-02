München (epd). Wegen der stark gestiegenen Energiepreise stellt die bayerische Regierung eine Million Euro für Härtefallhilfen im Bereich Integration bereit. "Wir stärken unsere Integrationsprojekte und machen sie auch in Krisenzeiten zukunftsfest", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in München. Entsprechende Anträge könnten ab sofort von den Projektträgern gestellt werden.

Profitieren könnten laut Herrmann sowohl die großen Strukturfördermaßnahmen wie die Flüchtlings- und Integrationsberatung als auch die kleinen Integrationsprojekte vor Ort. Auch Integrationslotsen und Förderprojekte im Bereich der Wertevermittlung und der Integration in Ausbildung und Arbeit können Hilfen beantragen.

Im geplanten Härtefallfonds Bayern ist neben Hilfen für die Wirtschaft und die bayerischen Bürgerinnen und Bürger auch ein Schutzschirm für soziales Leben und Infrastruktur vorgesehen.