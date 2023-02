Nürnberg (epd). Musicals und Predigten kommen vom 27. Februar bis zum 4. März in der Nürnberger Meistersingerhalle auf die Bühne. Man erwarte zu der Veranstaltungsreihe "Life on Stage" bis zu 4.000 Besucherinnen und Besucher, teilte der Trägerkreis aus elf christlichen Gemeinden aus Nürnberg und Fürth mit. Ziel sei es, den Glauben an Gott zeitgemäß zu präsentieren, heißt es in einer Mitteilung. Dazu werden drei unterschiedliche Lebensgeschichten in Musicals verpackt. Referent Gabriel Häsler, Leiter von "Life on Stage", werde immer anschließend predigen. Der gebürtige Schweizer erläuterte, mit der Kombination aus Musical und einer Predigt wolle er die Menschen "nicht einfach emotional berühren, sondern ihnen auch aufzeigen, was Gott ganz praktisch mit ihrem Leben zu tun hat."

Die christliche Non-Profit-Organisation "Netz-Werk" gehe mit "Life on Stage" seit 2014 bereits zum neunten Mal auf Tournee, hieß es. Auftaktabend ist am 27. Februar unter dem Motto "Claudia - Suche nach Heilung". Weitere Abende haben die Titel "Thomas - Leben auf die harte Tour" und "Melanie - Bleib bei mir, Mama". Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Abende werden in Arabisch, Spanisch, Farsi und Türkisch übersetzt.

Getragen wird die Veranstaltung von Christen aus verschiedenen evangelischen Freikirchen und Landeskirchlichen Gemeinschaften. Vor dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg (7. bis 11. Juni) soll mit "Life on Stage" auf das Angebot des christlichen Glaubens aufmerksam gemacht werden, erklärten Mathias Barthel, Geschäftsführer von "Gemeinsam für Nürnberg" und der Vorsitzende der Evangelischen Allianz Nürnberg, Jan-Peter Graap.