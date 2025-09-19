Heilsbronn, Nürnberg (epd). Der Gründer und langjährige Leiter der Evangelischen Medienzentrale Bayern (EMZ), Walther Bach, ist tot. Er starb bereits am 15. September im Alter von 93 Jahren, wie EMZ-Geschäftsführer Klaus Ploth am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Bach sei ein in der Landeskirche hochgeschätzter Mann gewesen. 1993 hatte Bach für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Walther Bach wurde am 20. November 1931 in Langensteinbach bei Dinkelsbühl geboren. Von 1952 bis 1955 besuchte er für seine theologische Ausbildung die Fachschule Johanneum in Wuppertal-Barmen. Ab 1961 war er bei der Werkstelle des Evangelischen Jugendwerkes in Bayern mit Sitz in Nürnberg tätig, wo er die monatlich erscheinenden "Nachrichten der Evangelischen Jugend in Bayern" herausgab.

Parallel baute er dort einen bedarfsorientierten Verleih aktueller und zeitgemäßer Medien mit auf, darunter Tonbänder, Hörkassetten, Tonbildserien, Diaserien und Filme. Die Themengebiete umfassten religiöse, soziale und gesellschaftliche Aspekte, aber auch Kunst und Kultur.

1965 entstand daraus die Evangelische Medienzentrale Bayern, wo sich Interessierte Medien für die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung leihen konnten. Heute umfasst die Serviceeinrichtung der bayerischen Landeskirche mehrere Tausend Medien zum Einsatz in Schule und Bildungsarbeit. Die EMZ ist im Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn untergebracht.