München (epd). Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben den Amtssitz von Erzbischof Reinhard Marx und die Verwaltungszentrale des Bistums München und Freising durchsucht. Laut Informationen der "Süddeutschen Zeitung", die am Sonntag zuerst darüber berichtete, ging es um Ermittlungen zum Missbrauchsskandal. Einen Verdacht gegen Marx oder andere Mitglieder der derzeitigen Bistumsleitung gebe es nicht, es sollen auch kaum relevante Unterlagen gefunden worden sein. Erzbistum und Staatsanwaltschaft haben den Vorgang bislang nicht bestätigt.

Die Durchsuchung hat den Angaben zufolge bereits am 16. Februar stattgefunden. Die Ermittler gingen laut "Süddeutscher Zeitung" Gerüchten nach, es gebe einen "Giftschrank", in dem frühere Verantwortliche Unterlagen zum Missbrauch durch Kleriker eingeschlossen hätten. Das habe die Durchsuchung allerdings nicht bestätigt. Das Erzbistum hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, den Behörden alle gewünschten Unterlagen zu geben.

Der bayerischen Justiz ist von verschiedenen Seiten vorgeworfen worden, Missbrauchsfälle in der Kirche nicht entschieden genug zu ahnden. Auch Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hatte dafür die Staatsanwaltschaft München I im Landtag kritisiert. Ende vergangenen Jahres liefen nun aber 39 Vorermittlungs- und 6 Ermittlungsverfahren.