Bad Windsbach (epd). Nach einer knapp einjährigen Sanierungsphase der Bad Windsheimer Spitalkirche öffnet das dortige Museum "Kirche in Franken" am 8. Mai mit einer ergreifenden neuen Foto-Ausstellung wieder seine Pforten: In der Schau "Erschüttert" des Fotojournalisten Till Mayer und der Hilfsorganisation Handicap International erzählen zwölf Menschen, was Krieg in ihrem Leben bedeutet, teilte das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken mit, zu dem das Museum "Kirche in Franken" gehört. Mayer ist Redakteur beim "Obermain-Tagblatt" Lichtenfels.

Die Ausstellung wurde erstmals am 20. März 2019 im Paul-Löbe-Haus des Bundestages durch den damaligen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) eröffnet. Sie wandert seither durch Schulen, Universitäten und öffentliche Einrichtungen in ganz Deutschland. Zur Wiedereröffnung des Museums "Kirche in Franken" ist sie bis zum 29. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr in der Spitalkirche zu sehen. Die Fotos zeigen Kriegs-Betroffene unter anderem aus dem Irak, der Ost-Ukraine oder auch aus dem Kongo, hieß es.