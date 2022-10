Augsburg, München (epd). Zum ersten Mal finden vom 17. bis 23. Oktober die ersten inklusiven Freiwilligentage an neun Standorten in ganz Bayern statt. Der inklusive Freiwilligentag soll allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich kurzzeitig punktuell zu engagieren - ob mit oder ohne Behinderung und am besten gemeinsam, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (lagfa) in Bayern mit. Alle beteiligten Standorte sind auf der Homepage der lagfa Bayern zu finden.

Die inklusiven Freiwilligentage in Bayern werden von der lagfa Bayern mit Sitz in Augsburg koordiniert und von bayerischen Freiwilligenagenturen an neun Standorten vor Ort durchgeführt. Der inklusive Freiwilligentag erfolgt auf Initiative des Projektes "Inklusion durch Engagement" der lagfa Bayern, in dem seit 2021 an bayerischen Freiwilligenagenturen Projekte entwickelt und umgesetzt werden. Das wichtigste Ziel ist hierbei, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam engagieren. Das Projekt wird vom Bayrischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.