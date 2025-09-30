München (epd). Schülerinnen und Schüler bayerischer Gymnasien können sich ab sofort für den Bayerischen Schulpreis bewerben. Der Preis soll die besten Arbeiten zum Thema "Fakt oder Fake. Information und Desinformation in den digitalen Medien" auszeichnen, teilte die Bayerische Akademie der Wissenschaften (BAdW) am Dienstag in München mit. Die BAdW schreibt den Preis in diesem Schuljahr zum ersten Mal aus, gemeinsam mit dem Bayerischen Philologenverband (bpv) und auf Initiative der Gesellschaft der Freunde der BAdW .

Der Wettbewerb soll im Rahmen der Wissenschaftswoche an Gymnasien im Schuljahr 2025/26 stattfinden und laut Mitteilung "eine kritische, fächerübergreifende Auseinandersetzung mit den Themen Fake News und Desinformation" fördern. "Das ist ein Thema, das unsere Demokratie in zunehmendem Maße betrifft, gerade in den digitalen Medien, die für Schülerinnen und Schüler großen Stellenwert haben", sagte Markus Schwaiger, Präsident der BAdW und Schirmherr des Wettbewerbs. In einer Zeit, in der Messenger-Dienste und soziale Netzwerke zentrale Informationsquellen für Jugendliche sind, sei Medienkompetenz unerlässlich. Die Wissenschaftswoche ist ein neues Element in der Jahrgangsstufe 11 des neunjährigen Gymnasiums. Schülerinnen und Schüler widmen sich dabei in Kleingruppen eine Woche lang einem fächerübergreifenden Thema.

Der 1. Preis ist mit 7.500 Euro, der zweite mit 5.000 und der dritte mit 2.500 Euro dotiert. Das Geld solle den jeweiligen Schulen zugutekommen, hieß es in der Mitteilung. Die Arbeiten können als Text, Podcast oder Video eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Gymnasien in Bayern, an denen sich mindestens drei Kleingruppen während der Wissenschaftswoche mit einer Fragestellung zum Thema "Fakt oder Fake. Information oder Desinformation in den digitalen Medien" beschäftigt haben. Die Preisverleihung findet am 16. Oktober 2026 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München statt.