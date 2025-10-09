Marktheidenfeld (epd). Für eine erstmals geplante Kinderjury beim Bilderbuch-Illustrationspreis "Meefisch" können sich Kinder von sechs bis zehn Jahren bei der unterfränkischen Stadt Marktheidenfeld bewerben. Die Jury-Mitglieder sollten "einen Hang zu Bildern, zum Lesen und zum Malen haben", teilte die Stadt als Ausrichter des Wettbewerbs am Donnerstag mit. Bewerbungen sind noch bis 15. Oktober in der Stadtbibliothek zu melden. Sollte es mehr Bewerbungen als Juryplätze geben, entscheidet das Los, wer den neuen Kinderjury-Preis mit vergeben darf.

Der "Meefisch"-Illustrationspreis wurde heuer zum elften Mal ausgelobt. Ausgezeichnet werden mit dem Preis noch unveröffentlichte Bilderbuchprojekte. KI-generierte Bilder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Auszeichnung wird in der Regel alle zwei Jahre vergeben. Zu gewinnen gibt es 2.000 Euro Preisgeld und die Veröffentlichung des Buchs beim Würzburger Jupitermond-Verlag. Ab dem 8. November sind die besten 20 Einreichungen im Franck-Haus in einer Ausstellung zu sehen. Neben dem Haupt- und Kinderjurypreis gibt es auch noch einen Publikumspreis.

Das unterfränkische Wort "Meefisch" bedeutet auf Hochdeutsch schlicht "Mainfisch".