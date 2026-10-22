Nürnberg (epd). Genau 500 Erstsemester haben zum 1. Oktober 2026 ihr Studium an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) begonnen. Die Zahl der Erstsemester erreicht somit einen Höchststand, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Die Studierenden teilen sich in neun Bachelorstudiengänge und einen Masterstudiengang auf. Der mit Abstand größte Studiengang sei der Bachelor Soziale Arbeit, an zweiter Stelle stehe Pädagogik der Kindheit.

Entgegen dem bayerischen Trend zu leicht sinkenden Studierendenzahlen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften freue sich die Hochschule über diesen Zulauf. "An der EVHN werden Menschen zu dialogfähigem, sinnstiftendem und kreativem beruflichen Handeln am Puls der Zeit befähigt. Ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Sozial- und Gesundheitswirtschaft", sagte Präsident Thomas Popp, Professor für Praktische und Biblische Theologie. Die Hochschule bietet Studiengänge in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit, Pflege, Erziehung, Bildung, Management sowie kirchlich-diakonische Studiengänge an.