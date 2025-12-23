Bamberg (epd). Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl ruft zum Weihnachtsfest die Menschen auf, sich für den Erhalt der Schöpfung einzusetzen. In seiner Feiertagsansprache im privaten Fernsehsender TV Oberfranken verweist der Erzbischof auf die Tiere in der Weihnachtsgeschichte: Dass Ochs, Esel und Schafe ihren Platz an der Krippe hätten, sage ihm, "wir gehören zusammen in einem gemeinsamen Haus und wir Menschen haben die Verantwortung für den Erhalt der Schöpfung".

Er riet in der Ansprache auch dazu, andere Menschen und Ereignisse nicht nur oberflächlich wahrzunehmen. "Viele Missverständnisse kommen so zustande", sagte Gössl. Man solle dagegen "mit dem Blick Gottes genauer hinschauen, um den Blick des Bruders oder der Schwester zu sehen". Gott sei Mensch geworden, damit die Menschen sich nicht gegenseitig etwas vormachten, sondern authentisch und friedlich seien.