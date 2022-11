Nürnberg (epd). Im Bereich Familienfreundlichkeit hat das Evangelische Siedlungswerk Bayern (ESW) in Nürnberg bei einer europaweiten Plattform für Arbeitgeberbewertungen erneut gepunktet. Bei der Bewertung von "kununu.com", die von der Zeitschrift Freundin mit herausgegeben wird, kam das Unternehmen auf Platz sieben in der Branche Immobilien, teilte das ESW am Donnerstag mit. Vor einem Jahr war das ESW auf Platz zehn gekommen.

Insgesamt seien in die Erhebung mehr als zwei Millionen Bewertungen zu 175.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich eingegangen. Abstimmen konnten aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Arbeitsgruppen, Branchen und Karrierestufen.

Es freue ihn, dass die Maßnahmen im Bereich Familienfreundlichkeit gut aufgenommen und wertgeschätzt würden, sagte Hannes B. Erhardt, Vorsitzender der Geschäftsführung des ESW. Er verwies auf eine neu geschaffene moderne Bürowelt in Nürnberg. "Denn Familienfreundlichkeit bedeutet mehr als nur Homeoffice und flexible Arbeitszeiten". Wichtig seien individuelle Lösungen, die Mitarbeitenden "die gesunde Verbindung von Privat- und Arbeitsleben ermöglichen".

Beim ESW beschäftigt sind 335 Menschen, davon rund 160 in der neuen Nürnberger Zentrale. Das ESW, dessen größter Gesellschafter mit 90 Prozent die Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern ist, besitzt und verwaltet insgesamt 8.020 Wohneinheiten und 287 Gewerbeeinheiten in ganz Bayern.