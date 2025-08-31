München, Augsburg (epd). Unter dem Motto "People of the Book" findet am kommenden Sonntag (7. September) der Europäische Tag der Jüdischen Kultur statt. Auch in Bayern gibt es an diesem Tag besondere Angebote: In der Großen Synagoge in der Augsburger Innenstadt führen mehrere Führungen durch die Dauerausstellung und Synagoge. Hier erfahren Besucher mehr über die zentrale Rolle der Tora und gewinnen einen Einblick in die lokale jüdische Geschichte. "Synagogenmäuse" begleiten junge Gäste auf eine kindgerechte Entdeckungstour. Die Ehemalige Synagoge in Kriegshaber (Augsburg) bietet mit der Ausstellung "Jiddisch. Jüdisch. Taitsch." Einblicke in eine Sprache, die über 800 Jahre in Bayern gesprochen, gelesen und gedruckt wurde.

Verschiedene Rundgänge laden bei freiem Eintritt dazu ein, das Jüdische Museum München und seine Ausstellungen kennenzulernen, darunter auch ein Kuratorinnenrundgang zu "Holocaust im familiären Gedächtnis" und ein Kinderworkshop zu jüdischen Festen. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern lädt ebenfalls zu Veranstaltungen ein. Bei Ask the Rabbi" können Fragen an Rabbiner Shmuel Brodman gestellt werden. Außerdem wird ein Dokumentarfilm über das Leben des Satirikers und Bestsellerautors Ephraim Kishon gezeigt und eine Synagogen- und Stadtführung angeboten.

Der Aktionstag, der seit 1999 jährlich am ersten September-Sonntag in rund 30 Ländern stattfindet, will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Er erinnert an die Beiträge des Judentums zur Kultur des europäischen Kontinents in Vergangenheit und Gegenwart. Die Europäische Vereinigung für die Bewahrung und Förderung von Kultur und Erbe des Judentums mit Sitz in Girona, Spanien, koordiniert den Aktionstag.