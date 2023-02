München (epd). Auftakt für Dialog-Expertin: Mit einem Gottesdienst in der Münchner Markuskirche wird Mirjam Elsel, Beauftragte für interreligiösen Dialog der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, am Montag (27. Februar) in ihr Amt eingeführt. Elsel werde Kontakte zu Religionsgemeinschaften und politisch Verantwortlichen pflegen, kirchliche Mitarbeitende für die interreligiöse Arbeit fortbilden und gemischtreligiöse Paare seelsorgerlich beraten, teilte die Landeskirche am Freitag mit. Elsel hatte ihre neue Aufgabe bereits am 1. Dezember 2022 von ihrem Vorgänger Rainer Oechslen übernommen.

Damit das Zusammenleben in einer multireligiösen und zunehmend säkularen Gesellschaft gelinge, sei es "wichtig, dass Menschen religiös sprachfähig sind und es Räume gibt, wo Fragen gestellt und Antworten gehört werden können", sagte die 50-Jährige laut Mitteilung. Der Glaube der Menschen zeige sich in der Art, "wie sie feiern, trauern, ihre Kinder erziehen, Gesellschaft gestalten, hoffen und die Welt sehen".

Mirjam Elsel hat Theologie, Spanisch und Betriebswirtschaft studiert. Bevor sie ins Pfarramt wechselte, war sie in der entwicklungspolitischen Bildung und der interreligiösen Frauenarbeit tätig. Als Pfarrerin war sie zuletzt für die Flüchtlingskoordination im Dekanatsbezirk Bamberg zuständig.