Nürnberg (epd). Die Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) hat fünf Absolventinnen und zwei Absolventen für ihre herausragenden Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte, gibt es für die Bachelor- und Masterarbeiten Preisgelder zwischen 300 und 1.500 Euro. Diese wurden von der Akademie für Hospizarbeit und Palliativmedizin Nürnberg, der Josef und Luise Kraft-Stiftung, dem Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn, der Rummelsberger Diakonie und der Stadtmission Nürnberg gesponsert.

Ausgezeichnet wurde zum Beispiel die Bachelorarbeit von Tobias Göttfert im Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit, in der er ausgewählte Kunstobjekte in der Kirche St. Jakob in Rothenburg auf antijüdische Darstellungen untersuchte. Ebenfalls einen Förderpreis erhielt Kristina Kröber, Absolventin im Masterstudiengang Advanced Nursing Practice, für ihre Arbeit über "Therapiezielentscheidungen bei kritisch kranken Patienten".

Preise für Praxisbezug und Innovation

"Unsere Absolventinnen und Absolventen haben mit ihren Abschlussarbeiten einen bemerkenswerten Praxisbezug hergestellt und innovative, anwendungsorientierte Fragestellungen bearbeitet", sagte Thomas Popp, Präsident der EVHN, laut Mitteilung. Die Hochschule bietet Studiengänge in den Bereichen Soziale Arbeit, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Pädagogik, Pflege, Management sowie Religionspädagogik und Diakonik an.