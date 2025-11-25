München (epd). Die Evangelische Jugend München (EJM) bekommt einen neuen Jugendpfarrer. Am Montag (1. Dezember) trete Philipp Bäumer seinen Dienst als Dekanatsjugendpfarrer an, teilte das Dekanat am Dienstag mit. Er folgt damit auf Michael Stritar, der die Stelle bis Ende Juli 2025 elf Jahre lang inne hatte. Die EJM ist laut Dekanat eine der größten Jugendeinrichtungen in München.

Die EJM solle ein sicherer Raum sein, in dem sich junge Menschen "ausprobieren und Glauben, Politik und Gemeinschaft miteinander verbinden können", sagte Bäumer, der am 5. Dezember in sein Amt eingeführt wird, laut Mitteilung. Der 42-jährige Theologe war bislang mit je einer halben Stelle Gemeindepfarrer in Putzbrunn und Referent des Münchner Regionalbischofs Thomas Prieto Peral. Er bringe deshalb "sowohl Erfahrung mit strategischen Prozessen als auch im unmittelbaren Umgang mit Jugendlichen mit", sagte Dekanin Barbara Pühl, Leiterin der Evangelischen Dienste München.

Eigene Jugendkirche

Die EJM ist den Angaben zufolge sowohl Jugendverband als auch Fachstelle für Jugendarbeit im Dekanatsbezirk. Seit 2017 nutzt sie die Rogatekirche im Münchner Osten als Jugendkirche.