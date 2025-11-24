Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) hat ihre Wette gegen den Stadtdekan Jürgen Körnlein gewonnen: Sie hat rund 110 Kilo alte Handys und Smartphones gesammelt und damit mehr als der Stadtdekan an Kilos auf die Waage bringt. "Wir freuen uns sehr, diese Wette gewonnen zu haben und dass uns so viele Kirchengemeinden und Menschen unterstützt haben", sagte Kai Langer, Vorsitzender der ejn, laut Mitteilung vom Montag. "Nur gemeinsam konnte dieses Ziel für mehr Nachhaltigkeit und Aufmerksamkeit für das Thema gelingen."

Stadtdekan Körnlein zeigte sich erfreut, dass durch die Aktion viele wertvolle Rohstoffe gesammelt und recycelt werden können. Seinen Wetteinsatz, ein selbst gemaltes Kunstwerk, erhält die ejn im nächsten Jahr und wird es zur Unterstützung der evangelischen Jugendarbeit versteigern.

Evangelische Jugend erhält Zertifikat "Gemeinde fair und nachhaltig"

In den vergangenen Monaten hatte die Evangelische Jugend im eckstein - Haus der evangelischen Kirche in Nürnberg und in vielen Nürnberger Kirchengemeinden ausgemusterte Mobiltelefone gesammelt. Diese werden nun der HandyAktion Bayern vom Partnerschaftszentrum Mission EineWelt zugeführt. Dort werden die Geräte entweder wiederaufbereitet und weitergenutzt oder umweltgerecht recycelt. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, wie Gold, Silber, Kupfer, Platin und Palladium.

Die Wettauflösung fand am Samstag während der Nürnberger Dekanatssynode statt. Dabei erhielt die ejn auch das Zertifikat "Gemeinde fair und nachhaltig". Die Auszeichnung wird im Auftrag der bayerischen Landeskirche gemeinsam durch Mission EineWelt, Brot für die Welt und den Beauftragten für Umwelt- und Klimaverantwortung der Landeskirche verliehen.