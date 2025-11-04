Bamberg (epd). Über 120.000 Ehrenamtliche engagieren sich in der evangelischen Kirche in Bayern - in Kirchengemeinden, Bildungswerken, Initiativen und Projekten. Ihnen widmet sich am 8. November ab 10 Uhr ein Impulstag in St. Stephan in Bamberg, wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) am Dienstag mitteilte. "Ehrenamt ist der Herzschlag unserer Kirche", sagte Landesbischof Christian Kopp vorab. "In Zukunft braucht es noch mehr Menschen, die sich mit ihren Gaben und ihrer Zeit einbringen und mehr Verantwortung übernehmen." Dabei sei wichtig, sich die Frage zu stellen, was Menschen vor Ort brauchen, so Kopp.

Unter dem Motto "Aufhören - und gut." geht es der Mitteilung zufolge darum, wie Ehrenamt lebendig bleibt, wenn sich Strukturen und Aufgaben verändern, und wo Abschiede notwendig sind, um Neues zu ermöglichen. Die Wirtschaftspsychologin und Unternehmensberaterin Gudrun Töpfer werde in einem Impulsvortrag über Exnovation sprechen. Das ist das bewusste Beenden von Gewohntem, das nicht mehr trägt. Solche Abschiede eröffneten Raum für Neues und hielten die Freude am Engagement lebendig, hieß es.

Nach 15 Jahren markiere dieser Tag auch das Ende des Ehrenamtspreises der ELKB. Es werde auf die ausgezeichneten Projekte und die vielen engagierten Menschen zurückgeblickt. Statt des Preises wolle die bayerische Landeskirche das Ehrenamt "noch stärker in der Fläche unterstützen". Dazu gehörten eine systematische Ehrenamtskoordination, Vernetzung und die spirituelle Begleitung Ehrenamtlicher, zum Beispiel im gerade entstehenden Servicepoint Ehrenamt.