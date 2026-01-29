München (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche richtet ihre kirchliche Sportarbeit neu aus. Ziel sei es, "angesichts des kirchlichen Wandels und begrenzter Ressourcen Kräfte zu bündeln", teilte die Landeskirche am Donnerstag in München mit. Es gelte, Strukturen zu vereinfachen und "die Verbindung von Bewegung und Glaube nachhaltig zu stärken". Ein Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen habe in einem intensiven Überarbeitungsprozess die Grundlage dafür geschaffen. "Sport bringt Menschen in Bewegung, körperlich und mental", sagte Landesbischof Christian Kopp. Er eröffne Räume, in denen Werte wie Fairness, Respekt und Solidarität gelebt werden: "Genau hier hat Kirche etwas beizutragen, und deshalb bleibt Sport ein wichtiges Feld unserer kirchlichen Arbeit."

In einem neuen Leitungsteam Kirche und Sport Bayern arbeiten künftig Vertreter kirchlicher Sportverbände, der Evangelischen Jugend, der Sportarbeit in den Dekanatsbezirken sowie Sportpfarrerin Stephanie Mages (Dekanat Nürnberg) und Sportreferent Reinhold Schweiger ("Wirkstatt evangelisch") zusammen. Sie richten die Sportarbeit aus, nehmen landesweite Sportereignisse in den Blick und verantworten etwa das Forum Kirche und Sport. Ergänzt werde die Struktur durch ein Serviceteam als Anlaufstelle in der Landeskirche.