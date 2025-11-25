Neuendettelsau (epd). In etwas mehr als einem halben Jahr ist der evangelischen Kirchengemeinde im mittelfränkischen Neuendettelsau gelungen, was viele nicht für möglich gehalten haben: Von Ende März bis Anfang Oktober 2025 haben sie mehr als 700.000 Euro Spenden und Spendenzusagen für ihren geplanten Gemeindehaus-Neubau gesammelt, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Mehr als 350 Spenderinnen und Spender gibt es, nicht nur aus Neuendettelsau, auch aus der Ferne wie beispielsweise Neuseeland.

Gemeindereferent Andreas Güntzel sagte, in den vergangenen Monaten sei "eine große Spendergemeinschaft gewachsen". Jede einzelne Spende, jeder Mensch, der das Bauprojekt mittrage, sei "einzigartig und wertvoll". Die vergangenen Monate hätten gezeigt, "was möglich wird, wenn Liebe, Hoffnung und Glaube eine Gemeinde bewegen", erläuterte Güntzel. Innerhalb eines Monats seien mehr als 300.000 Euro beisammen gewesen, im Sommer mehr als 500.000 Euro und zum Erntedankfest schließlich das Ziel von 700.000 Euro.

Die Hälfte der Baukosten hat die Gemeinde bereits zusammen

Die Kirchengemeinde mit rund 4.500 Mitgliedern will ihr bisheriges Gemeindezentrum, das Löhe-Haus, an die Kommune verkaufen. Zudem wurde bereits das Pfarrhaus verkauft. So hat die Gemeinde bereits mehr als eine Million Euro zusammengetragen - ergibt mit den 700.000 Euro Spenden die Hälfte der geplanten 3,4 Millionen Euro Baukosten. Von Landeskirche und anderen Geldgebern rechnen sie in Neuendettelsau mit Zuschüssen von weiteren rund 1,2 Millionen Euro. Den noch offenen Rest will man über Kredite finanzieren.

Das neue Gemeindezentrum mit 600 Quadratmetern Nutzfläche - und damit 200 Quadratmetern mehr als bislang - soll am Friedhof gebaut werden.