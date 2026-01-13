Nürnberg, Göttingen (epd). Die Jury für den Evangelischen Buchpreis hat aus 130 vorgeschlagenen Titeln der Gegenwartsliteratur 13 Titel für die Shortlist 2026 nominiert. Neun Romane, zwei Kinder- und Jugendbücher sowie zwei Sachbücher seien als Finalkandidaten für die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung benannt worden, teilte der Verband Evangelisches Literaturportal mit Sitz in Göttingen am Dienstag mit.

Das Gewinnerbuch wird den Angaben zufolge von eine Jury ausgewählt, die sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern evangelischer Büchereien, Bibliothekaren und Theologen zusammensetzt. Der Preis wird am 20. Mai 2026 im Heilig-Geist-Saal in Nürnberg verliehen.

Bücher, die zum Nachdenken anregen

Der Evangelische Buchpreis wird seit 1979 jährlich von dem Verband vergeben. Das Vorschlagsrecht haben nicht Autoren oder Verlage, sondern Leserinnen und Leser. Gesucht würden Bücher, "die anregen, über uns selbst, unser Miteinander und unser Leben mit Gott neu nachzudenken", hieß es.