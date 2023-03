München (epd). Der Evangelische Kindergarten Johannis in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) wird mit der Europa-Urkunde ausgezeichnet. Sie wird am Dienstag (21. März) von Europaministerin Melanie Huml und Familienministerin Ulrike Scharf (beide CSU) überreicht, teilte das Familienministerium am Montag mit. Als Begründung hieß es, der Kindergarten habe sich "durch die Verbreitung des europäischen Gedankens schon im Vorschulalter besonders verdient" gemacht. Träger des Kindergartens ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sonthofen.

Der Evangelische Kindergarten Johannis sei die erste Kita in Bayern, die die Europa-Urkunde erhalte, die bisher nur an Schulen verliehen wurde, sagte Europaministerin Huml. Die Kinder könnten sich dort unter anderem mit einer Partnereinrichtung in Athen regelmäßig virtuell austauschen und lernten so spielerisch schon von klein auf andere Kulturen, Sprachen und Traditionen kennen. Hier werde der europäische Gedanke, Toleranz und Vielfalt gelebt, ergänzte Familienministerin Scharf.

Seit 2019 engagiert sich der inklusiv arbeitende Kindergarten im Erasmus+ Projekt "GANZerTAG". In diesem Netzwerk tauschen sich verschiedene europäische Partner über die Aufgaben von Kindertagesstätten aus. Bisher besuchten Mitarbeiterinnen aus Sonthofen bereits Einrichtungen und Netzwerktreffen in Griechenland, Polen und Österreich; ein Besuch in Estland ist für dieses Jahr geplant.