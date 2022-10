München (epd). Wem gehören geraubte Kunstobjekte aus der Kolonialzeit? Darüber diskutieren Experten bei einem Podiumsgespräch am Montag, dem 14. November, zu dem das Museum Fünf Kontinente und die Münchner Volkshochschule ins Bildungszentrum Einstein einladen. Spätestens seit der Rückgabe der Benin-Bronzen an das heutige Nigeria sei die Diskussion über den Umgang mit Sammlungsgut aus der Kolonialzeit in der Öffentlichkeit angekommen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Obwohl erste Prozesse zur Klärung von Eigentums- und Besitzverhältnissen angestoßen worden seien, blieben "viele historische, juristische und ethische Fragen weiterhin offen", betonten die Veranstalter.

An der Diskussion beteiligen sich die Ethnologieprofessoren Mamadou Diawara von der Goethe-Universität Frankfurt und Brigitta Hauser-Schäublin von der Georg-August-Universität Göttingen sowie Kerstin Pinther, Kuratorin am Ethnologischen Museum Berlin, und Uta Werlich, Direktorin des Museums Fünf Kontinente.